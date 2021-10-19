قيادي في الحرية والتغيير: المجلس العسكري شريك في حكم السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن المجلس العسكري شارك في الوثيقة الدستورية بصفته شريكا في السلطة، والجانب الموجود في السلطة التنفيذية الآن هم من وقعوا على تلك الوثيقة الدستورية دون الرجوع إلى باقي المكونات الثورية.

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وتابع عسكوري: "أما الحديث عن أن الجيش ليس شريكا، يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في احتفال كبير بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، وكل مؤسسات السلطة الحالية قائمة على تلك الوثيقة".

وأضاف القيادي في "قحت": "نحن لا نوالي الجيش وإنما نطالب بالالتزام بالشراكة التي تم التوقيع عليها، نريد أن تلتزم الحرية والتغيير بالوثيقة الدستورية، لأنهم يريدون التنكر لتلك الشراكة وبث الكراهية بين القوات المسلحة والمواطنين".

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، سابقا، إن الأزمة السياسية الحالية هي أخطر أزمة تهدد الانتقال المدني الديمقراطي بل وتهدد بلاده كلها وتنذر "بشر مستطير".

جاء ذلك في خطاب له، مساء الجمعة الماضية، تطرق خلاله للوضع السياسي الراهن في السودان، كاشفا النقاب عن خارطة طريق لتجاوز الأزمة، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وخاطب حمدوك السودانيين قائلا: "تابعتم الأحداث الأخيرة في البلاد، والأزمة السياسية الحادة التي نعايشها الآن. لن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير".

واعتبر أن جوهر الأزمة الحالية في السودان هو "تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف الثورة وآمال السودانيين في الحرية والسلام والعدالة".

وأكد حمدوك على أن "الصراع" ليس بين المدنيين والعسكريين، وإنما بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مشيرا إلى أن موقفه الواضح هو "الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة".

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