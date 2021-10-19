فاكهة ينصح بتناولها لمرضى السكري.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ذكرت أبحاث أن هناك طرق يمكن من خلالها خفض مستويات السكر في الدم عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية.



وحسب “روسيا اليوم” تشير الدلائل إلى أن بعض العناصر الغذائية تتميز بخصائص خفض نسبة السكر في الدم، أهمها التوت البري أو كما يعرف أيضا بالتوت الأزرق. وتظهر الأبحاث أن التوت البري هو علاج عشبي شائع يستخدم لخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وذكرت إحدى الدراسات أن مستخلص التوت (يحتوي ما يعادل 50غ من التوت الطازج) يقلل من مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني بشكل أكثر فعالية من العلاج الوهمي.

ويعتقد الخبراء أن التوت يمنع تعطيل وامتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، على غرار بعض الأدوية الخافضة للسكر في الدم. ويمكن أن تسبب الكربوهيدرات ارتفاعا في نسبة السكر في الدم لأنها تتحلل إلى جلوكوز سريعا نسبيا.