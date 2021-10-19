بسعر منافس.. سامسونغ تطوّر هاتفاً من فئة "S" الشهيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت عديد المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ تعمل على تطوير هاتف جديد من فئة Galaxy S ستطرحه بسعر منافس.



وكانت التوقعات تشير إلى أن سامسونغ من المفترض أن تعلن عن هاتفها الجديد Galaxy S21 FE خلال مؤتمرها التقني، الذي سيعقد في 20 أكتوبر الجاري، لكن أحدث التسريبات أوضحت أن الشركة ستبدأ بإنتاج هذا الهاتف بكميات كبيرة في ديسمبر القادم، وستعلن عنه في 11 يناير القادم، وستطرحه بأسعار أقل من أسعار هواتف Galaxy S الحالية.

وسيحصل الجهاز تبعا للمعلومات المتوفرة على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد على 400 شمعة/م، وأبعادها "20:9".

وسيضمن أداءه الممتاز نظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وسيحصل على كاميرا أساسية بثلاث عدسات بدقة (12+12+8) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود هذا الهاتف أيضا ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وميزة الشحن اللاسلكي للبطارية، وفق "روسيا اليوم".