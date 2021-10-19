الارشيف / اخبار الخليج

باحث: ثغرة خطيرة في تطبيق "سفاري" الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث: ثغرة خطيرة في تطبيق "سفاري" الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكتشف ريان بيكرن الباحث الأمني ثغرة خطيرة في تطبيق "سفاري" الشهير، تضع بيانات المستخدمين على المحك.

 

وأفاد موقع "ماشابل"، بأن "الهاكرز" قادرون على استغلال الثغرة واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع "ماك" و "آي أو إس".

 

وأوضح أنه من خلال هذه الثغرة بإمكان المخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، بعد ذلك يصبح "الهاكرز" قادراً على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته، سواء كانت آيباد أو آيفون أو ماك.

 

وذكر الخبير والمتخصص في الأمن السيبراني مكتشف الثغرة، أن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا