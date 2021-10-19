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علماء يطورون غرسة تحفز الدماغ لاستعادة حاسة الشم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يطور فريق من العلماء غرسة لتحفيز الدماغ عندما يكتشف الروائح من حوله، وبالتالي يمكنها إعادة حاسة الشم للأشخاص الذين فقدوها لأسباب مختلفة.

 

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الغرسة الجديدة التي يطورها العلماء تشبه تلك المستخدمة حالياً لتحسين السمع لدى بعض المرضى.

 

وبمنح ذلك الابتكار العلماء أملاً قريباً بالقدرة على إعادة حاسة الشم لمن فقدها، سواء بسبب أو جراء إصابة دماغية أو عملية جراحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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