الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا إثر مواجهات في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيا وأصابت العشرات بجروح إثر مواجهات في باب العامود، أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الوكالة أن الفلسطينيين في القدس كانوا يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف، بينما حاولت القوات الإسرائيلية منعهم من الوصول إلى المسجد والاحتفال بهذه المناسبة.

ومن جانبه، ذكر الهلال الأحمر بالقدس أنه تم نقل 10 حالات من المصابين للمستشفى بينما تلقى 7 آخرون العلاج ميدانيا.

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