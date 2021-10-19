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السلطات العراقية توجه تحذيرا لجميع المرشحين للانتخابات البرلمانية

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، وجهت المفوضية العليا للانتخابات نداءا إلى جميع المرشحين سواء الأفراد أو من الأحزاب والتحالفات السياسية ممن لديهم طعن في نتائج انتخابات مجلس النواب 2021.

© REUTERS / Ari Jalal

وقالت المفوضية في بيان إن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هو اليوم الأخير لتقديم الطعون.

كما أكدت على ضرورة تقديم الأدلة الساندة للطعن خلال 3 أيام من تاريخ مدة انتهاء الطعن.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت أنها ستتعامل مع تلك الطعون عن طريق مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى.

وأشارت إلى أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما.

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نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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