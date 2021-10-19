من هو اللواء إبراهيم الحمزي الذي أثار حزن السعوديين؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، توفي اللواء إبراهيم الحمزي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ 19 من أكتوبر 2021، حيث خيم حزن كبير على السعوديين.

وشغل الحمزي، العديد من المناصب القيادة في المملكة العربية السعودية، حيث عمل وتدرج في كافة القطاعات الأمنية:

- شغل منصب مدير دوريات الأمن في مدينتي جازان وجدة.

- كان مديرا لشرطة العاصمة المقدسة لعدة سنوات.

- صدر أمر وزير الداخلية بتعيينه مديرا عاما للسجون في المملكة.

- وأخيرا تم تعيينه مستشارا لوزير الداخلية السعودي.

ونعي الكثير من الشخصيات المهمة في المملكة العربية السعودية، وفاة اللواء إبراهيم الحمزي، بالإضافة إلى قيام الكثير من السعوديين بالنعي على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم، تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة إجراء التحضيرات الأخيرة من أجل القيام بمراسم دفن اللواء إبراهيم الحمزي.

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