شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري قبل انطلاق «ديربي الرياض»: احذروا التوتر .. أعراض قد تسبب الوفاة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري أمراض القلب د. حامد الغامدي من خطورة الانفعال والتعصب والتوتر قبل ساعات من انطلاق مباراة “ديربي الرياض” بين الهلال والنصر في منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الغامدي، في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”، إن التوتر خلال المباراة يصاحبه إفراز هرمونات مثل “الكورتيزول” و “الأدرينالين” المؤدية إلى الوفاة.

وتابع أن هذه التنافسات العالية يكون في فيها توتر عالي، ويحدث ارتفاع شديد في تسارع نبضات القلب واحتمالية حدوث جلطات قلبية، أو اختلال في نبضات القلب أو انكسار في عضلة القلب والوفاة في حالات نادرة لا قدر الله.

وقال د. حامد الغامدي إن التوتر المفرط يؤثر على الإنسان الطبيعي ويسبب حدوث المضاعفات، وترتفع احتمالية وجود مشاكل في القلب أو عوامل خطورة للقلب.