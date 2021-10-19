مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين تخترق سجلات هاتفية حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت شركة أمريكية للأمن الإلكتروني، الثلاثاء، إن مجموعة قرصنة يشتبه أنها مرتبطة بالصين، اخترقت شبكات هواتف محمولة حول العالم.



وأضافت شركة ”كراودسترايك“، أن المجموعة التي أطلقت عليها اسم ”لايت بازينو“، استخدمت أدوات متخصصة للوصول إلى سجلات المحادثات الهاتفية والرسائل النصية لدى شركات الاتصالات.

وذكرت أن هذه المجموعة، تعمل منذ 2016 على الأقل، لكنها رُصدت على نحو أكبر في الآونة الأخيرة، تستخدم أدوات كانت من بين تلك الأكثر تطورا التي تُكتشف.