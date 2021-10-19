ميزة جديدة تتيح النشر الفوري للفيديوهات والصور من فيسبوك لـ"إنستغرام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

طرحت شركة ”فيسبوك“ مؤخرا، خيارا جديدا يسمح للمستخدمين بنشر تدويناتهم التي تتضمن صورا ومقاطع فيديو على تطبيقي فيسبوك وإنستغرام في نفس الوقت.

ووفقا لموقع ”تك كرانش“ المعني بشؤون التقنية، فإنه بالنسبة للأشخاص النشطين على كلا النظامين الأساسيين، يمكن أن توفر لك هذه الميزة جهد تحميل نفس الوسائط مرتين في تطبيقين مختلفين.

وذكر الموقع، أن هذه الميزة تمنح شركة فيسبوك طريقة سهلة، لإضافة المزيد من المحتوى لـ“إنستغرام“ في وقت تستثمر فيه شركة فيسبوك في تطبيق الصور الأشهر لجعله منصة وسائط اجتماعية مفضلة لدى المستخدمين الأصغر سنا، ومنافسة تطبيقات أخرى مثل ”سناب شات“ و ”تيك توك“