تعرف على كواليس أول فيلم في الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المخرج السينمائي الروسي كليم شيبينكو، الثلاثاء، إنه مستعد لصنع فيلم على القمر أو حتى المريخ، وذلك بعد عودته من تصوير استمر 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية التي غيرت أفكاره حول إمكانيات السينما.



وعاد شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد إلى الأرض يوم الأحد، بعد أن جمعا أكثر من 30 ساعة من المواد لفيلم "التحدي"، الذي وُصف بأنه أول فيلم يتم تصويره في الفضاء وأشادت به وسائل الإعلام الروسية باعتباره إنجازاً عالمياً.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يتم تصوير جزء ثان من الفيلم على سطح القمر، قال شيبينكو في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون. نعتقد أنه يجب تصوير سينما الفضاء في الفضاء. إذا كان الأمر يتعلق بالقمر، فلنذهب إلى القمر، إذا كان المريخ، فلنذهب إلى المريخ".

وأضاف: "لمَ لا؟ لماذا يجب أن يقتصر تصوير العمل السينمائي على الاستوديو؟".

وقالت بيريسيلد، التي تلعب دور طبيبة طُلب منها السفر إلى محطة الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء: "كل ثانية كانت اكتشافاً كبيراً".

وقال شيبينكو إن الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية شارك في التصوير، فضلاً عن إمساكه من قدميه لمنعه من الاصطدام بالأشياء.

وأضاف أن التجربة علمته أساليب جديدة في صناعة السينما.

وتابع: "بعض المشاهد التي تخيلتها بطريقة ما على الأرض اجتمعت معا بشكل مختلف تماما... (في الفضاء) يمكن أن يلتقي شخصان وجها لوجه، لكن أحدهما ستكون رأسه مرفوعة والآخر في وضع أفقي (بينما) تكون الكاميرا على مستوى مختلف، وهذا يغير وعيك تماما".

وأضاف: "بالنسبة لي كان اكتشافا سينمائيا".

وقال شيبينكو إن العمل على فيلم "التحدي" سيستمر حتى نهاية العام المقبل، ومن المحتمل أن تستغرق مشاهد الفضاء ما بين 25 إلى 35 دقيقة عند الانتهاء من إعدادها.

وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد للعرض، لكن ربما يتم نشر لقطات تشويقية مسبقة من الجزء الذي جرى تصويره في الفضاء كدعاية للفيلم.