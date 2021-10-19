الارشيف / اخبار الخليج

صندوق النقد الدولي: نراقب الوضع في تونس وننتظر إصلاحات الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لتصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يراقب الوضع في تونس، للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة".

© AFP 2021 / FETHI BELAID

وأوضح أن الصندوق "في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة".

تصريحات أزعور جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في واشنطن، بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الاوسط واسيا الوسطى".

وقال: "إن الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الإضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة ".

وكشف المسؤول بصندوق النقد الدولي عن اجتماعات قريبة سيتم عقدها مع أعضاء من الحكومة التونسية.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات ستناقش استعداد الصندوق لمساعدة تونس بعد تخفيض وكالة الترقيم الائتماني "موديز" الترقيم السيادي لتونس الى "س أأ1".

** تابع المزيد  من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا