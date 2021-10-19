شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: مقتل 48 من مليشيا الحوثي وتدمير 6 آليات عسكرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 14 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين بالجوبة والكسارة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بحسب “الإخبارية عاجل”، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 6 من الآليات العسكرية، كما أسفرت عن مقتـل 48 عنصرًا إرهابيًا.

وأكدت قوات التحالف على استمرارها في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية.