شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 883 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الاثنين عن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 319 ألفا و339 مصابا، والوفيات إلى 18 ألفا 15 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 639 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 269482 شخصا.