أبل تكشف عن عن الجيل الثالث المرتقب من سماعاتها الذكية AirPods

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت أبل عن الجيل الثالث المرتقب من سماعاتها الذكية AirPods خلال مؤتمرها الاستثنائي الذي أقيم تحت شعار "أن ليشد" لشهر أكتوبر الجاري.



وبحسب "ذا فيرج" الجيل الجديد من السماعات يشمل تقارب كبير في القدرات والتصميم الخارجي مع سماعات AirPods Pro.

وفي حين يتاح الجيل الثالث الجديد من السماعات بسعر 179 دولار، أعلنت أبل عن خبر جيد يتعلق بتكلفة الجيل السابق من AirPods.

وأصحت الآن سماعات الجيل الثاني من AirPods متاحة للبيع عبر متجر أبل الإلكتروني، بسعر أقل عما كانت عليه في السابق، للحفاظ على معدل مبيعاتها، وحتى لا تتأثر بالمنافسة مع الجيل الثالث الجديد.

وكان سعر الجيل الثاني من سماعات أبل 159 دولارا، والآن أصبحت متاحة بسعر 129 دولارا، وتتاح بشاحن سلكي لعلبتها.

تحتوي سماعة Airpods 3 الجديدة من الجيل الثالث على برنامج تشغيل مخصص معاد تصميمه ومعادل تكيفي Adaptive EQ يعمل تلقائيًا على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتي المصمم من قبل الشركة.

ويضبط الميكروفون المواجه للداخل للصوت، ومن ثم Adaptive EQ، المدعوم من الصوت الحسابي، الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة.

وتركز الشركة بشكل كبير على الصوت المكاني وتمزج موسيقى Dolby Atmos مع سماعة Airpods 3 الجديدة. وتدعم نفس إمكانيات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro و AirPods Max.

وتم إصدار AirPods الأصلية في عام 2016 وتبعها الجيل الثاني الذي أضاف الشحن اللاسلكي وتحسينات أخرى متواضعة. ووصلت AirPods Pro في عام 2019 بملاءمة تقليدية داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون.

وكشفت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها الإثنين عن موعد طرح سماعة إيربودز 3 الجديدة.

وقالت الشركة العملاقة إن سماعة إيربودز 3 الجديدة تتوفر للطلب المسبق الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول ويطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

وتعد السماعة الجديدة أحدث جيل من سماعات الأذن اللاسلكية لدى الشركة التي تحظى بشعبية كبيرة وتتميز بالصوت المكاني.

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن سعر سماعة أبل إيربودز 3 والتي كشفت عنها في مؤتمرها الافتراضي.

وقالت أبل إن سعر سماعة أبل إيربودز 3 سيبلغ نحو 179 دولارا، ما يعادل 2800 جنيه مصري.