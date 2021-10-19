الرئيس السوري يأمر بإنشاء صندوق لدعم استخدام الطاقة المتجددة...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في نص المرسوم حسبما نشرتة وكالة الأنباء السورية "سانا": "يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير".

ومن أهداف الصندوق تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.

كما يعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة، والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (الصناعية، الزراعية، التجارية والخدمية وغيرها).

ويهدف أيضاً إلى تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.

ويسعى الصندوق أيضا لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، للمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة.

وتعاني سوريا من شح كبير بمادة الكهرباء منذ سنوات لأسباب عدة، كخسارة الحقول النفطية شرقي البلاد وتدمير أنابيب الغاز ومحطات الطاقة من قبل المجموعات المسلحة.