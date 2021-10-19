شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، الاستمرار بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد والعمل بالإجراءات الاحترازية وفقاً لتوصية “وقاية” وبيان وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن توصية هيئة الصحة العامة “وقاية” هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” عند الدخول ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى أن بيان وزارة الداخلية في الفقرة “الرابعة” يؤكد استمرار العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق “توكلنا”، مؤكدة أنها تتابع باستمرار مع الجهات المعنية كل ما يرد لها من تعليمات تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها حرصاً على سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما تهيب الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية والحذر من الشائعات.

وأكدت أنها الخليج 365 تكثيف جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، كما تقوم بالحملات التوعوية والإرشادية عبر منابرها الدعوية ومنصاتها بالتواصل الاجتماعي بلغات عالمية للتوعية بخطر فيروس كورونا.