طبيب روسي يتحدث عن تسلسل التطعيم ضد فيروس كورونا والإنفلونزا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تزامن تفشي العدوى الفيروسية الموسمية الخريف الجاري في روسيا مع ارتفاع عدد الإصابات بعدوى "كوفيد – 19".



وقد تحدث البروفيسور، ميخائيل كوستينوف، مدير مختبر الوقاية الوبائية في شركة "ميتشنيكوف" للأمصال واللقاحات عن كيفية التطعيم ضد "كوفيد - 19" والإنفلونزا. وذلك في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية.

وقال:" إذا لم تكن لدى الإنسان وقاية مناعية ضد عدوى الفيروس التاجي والإنفلونزا فيتوجب عليه أولا التطعيم ضد الفيروس التاجي حيث يتلقى جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، ثم يتم تطعيمه ضد الإنفلونزا. وإذا سبق له أن أصيب بفيروس كورونا أو تلقى لقاحا ضده منذ 6 أشهر تقريبا فيجب أن يتلقى أولا لقاحا ضد الإنفلونزا، وبعد مرور شهر واحد يخضع لعملية إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشار البروفيسور إلى أن التطعيم المتزامن ضد الإنفلونزا و"كوفيد – 19" لا يتحقق في روسيا إلى حد الآن.

مع ذلك فإن رئيس مركز البيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، كان قد أعلن في وقت سابق أن مركزه سيجري العام المقبل اختبارا سريريا للقاح المركب ضد فيروس كورونا والإنفلونزا.