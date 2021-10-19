سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

واقعة جديدة من السرقة كان بطلها أحد الزملاء الصحفيين في صحيفة اليوم السابع المصرية، حيث افتُضح أمر شخص خطف هاتفا من مراسل صحفي في مصر، كان يبث لقطات حية بعد لحظات من وقوع زلزال..



وكان المراسل الذي يعمل لدى موقع "اليوم السابع"، وهو موقع محلي مصري، يتحدث عن الهزة الأرضية التي وقعت صباح الثلاثاء في مصر، وعدم وقوع إصابات أو خسائر، إلى أن جاءت اللحظة التي انتشل فيها هاتفه من يده، وظل البث المباشر جاريا، دون توقف.

وبعدما اختطف ذلك الشخص الهاتف المحمول، وضعه أمامه على دراجته النارية، وظل يلتفت إلى الخلف ليتأكد أنه أصبح في مأمن، لكن ما لم يدركه أن كاميرا الهاتف لازالت تعمل، ويستمر البث على الصفحة التي يقترب عدد متابعيها من 20 مليون شخص.

ثم ما لبث أن ينظر إلى الكاميرا مباشرة، ربما ليتأكد أن الهاتف ما يزال أمامه، وظهر وجهه واضحا.