صحيفة: محمد بن زايد يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بينيت استقبل اليوم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد الخاجة، الذي سلمه رسالة من محمد بن زايد، تتضمن دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

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وقال مكتب بينيت في بيان إنه شكر ولي عهد أبو ظبي على الدعوة، وتحدث مع السفيرين الإماراتي والبحريني على رغبة إسرائيل في توسيع العلاقات مع البلدين، والتعاون الإقليمي وتعزيز اتفاقات إبراهيم".

وأضاف بينيت: "كلما كانت العلاقات بين الدول أقوى، كلما بات الأمن والاستقرار في المنطقة أكثر قوة".

وسبق أن اتفق محمد بن زايد وبينيت على عقد لقاء بينهما. وفي يوليو/تموز الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بولي عهد أبو ظبي لتهنئته بعيد الأضحى.

ووقتها قال مكتب بينيت: "شكر رئيس الوزراء ولي العهد على افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل، وكذلك على استضافته الزيارة الرسمية لوزير الخارجية يائير لابيد في بلاده".

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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