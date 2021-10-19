أرقام مخيفة... كم طفلا يموت في اليمن كل يوم منذ بدأت الحرب بين السعودية و"أنصار الله"؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف بعد عودته من زيارة لليمن إن 10 آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ أن تدخل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاحت جماعة "أنصار الله" اليمنية بالحكومة من العاصمة صنعاء، أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم، وفقا لوكالة رويترز.

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وأضاف إلدر أن الكثير من عمليات قتل وتشويه الأطفال لم تسجل.

كما أشار المتحدث إلى أن 4 من كل 5 أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن في حين يعاني نحو 400 ألف من سوء تغذية حاد وخرج أكثر من مليونين من التعليم.

ولم تنجح جهود تقودها الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار إذ ترفض جماعة "انصار الله" والسعودية تقديم أي تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي دعا في خطاب أمس الاثنين إلى مواصلة مواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مشترطاً إيقاف عمليات ورفع القيود وإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد حتى يتحقق السلام.

ومن قبله أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، الاستعداد لإحلال السلام في البلاد، محذراً التحالف العربي بقيادة السعودية من خطورة استمرار عملياته العسكرية وقيوده على المنافذ التي تديرها الجماعة.