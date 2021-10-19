ما هو موعد طرح نظام تشغيل macOS Monterey من أبل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضمن مؤتمرها الاستثنائي لشهر أكتوبر الجاري، أعلنت شركة أبل عن أنظمة التشغيل الجديدة macOS Monterey و macOS لأجهزة الحاسوب Mac.



وكشف موقع "ذا فيرج" عن الموعد الذي ستتيح به أبل هذه الأنظمة للاستخدام العام، وذكل بحلول يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

ويحظى مستخدمي أجهزة حاسوب أبل بعدد من التحديثات الجديدة التي سيدعمها نظام macOS Monterey، الذي سيكون حيوي لتحسين خدمة Facetime، وكل من خدمة SharePlay وخدمة Universal Control، التي تسمح بتبادل الملفات من أجهزة ماك وأيباد.

وبخلاف الإصادرات الجديدة من أجهزة Mac التي اعلنت عنها أبل ضمن مؤتمرها، يمكن لنظام تشغيل macOS Monterey أن يعمل على إصدارات قديمة لأجهزة حاسوب أبل.

وذلك يشمل إصدار جهاز iMac 2015، وجهاز iMac Pro 2017، وإدار 2013 من جهاز Mac Pro وإصدار 2014 من جهاز Mac Mini.

وإصدار 2015 من جهاز MacBook Pro وإصدار 2015 من جهاز MacBook Air وإصدار 2016 من جهاز MacBook.