ماذا تبحث إيران وقطر... اتصال هاتفي تزامنا مع زيارة مسؤول أمريكي للخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أجرى الجانب القطري الاتصال بالجانب الإيراني وناقشا فيه التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وتزامنت هذه المحادثات الهاتفية مع زيارة يقوم بها للمنطقة المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن روبرت مالي، يجري جولة تشمل زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف المتحدث أن المبعوث سيلتقي خلال الجولة بشركاء واشنطن في منطقة الخليج لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإيران من بينها أنشطتها في المنطقة والمحاولات الأمريكية للتفاوض حول الاتفاق النووي.

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