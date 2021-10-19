عراك بالأيدي بين نائبين بالكنيست... عربي ويهودي متشدد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووقع الاشتباك بين عودة (رئيس القائمة العربية المشتركة) وبن غفير (قوة يهودية)، أمام غرفة أحد أسرى حركة حماس المضربين عن الطعام، في مستشفى كابلان بمدينة رحوفوت وسط إسرائيل.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن عودة حاول منع بن غافير من دخول غرفة الأسير الفلسطيني، وأبلغه أن الأسير الشاب (28 عام) "غير معني برؤيته" ما أدى إلى تراشق لفظي بينهما تطور لاحقا إلى شجار بالأيدي.

والأسير مقداد القواسمي مضرب عن الطعام منذ 91 يوما احتجاجا على اعتقاله الإدراي (دون تهمة أو محاكمة).

وقبل ذلك بوقت قصير كتب إيتمار بن غفير على حسابه بتويتر: "سأصل للوقوف على ظروف إقامة الإرهابي القواسمي في المستشفى، والرعاية الطبية التي يتلقاها، وأرى عن كثب معجزة بقاء إنسان لا يأكل منذ بضعة شهور على قيد الحياة"، بحسب القناة.

وبن غافير، معروف بآرائه اليمينية المناهضة للفلسطينيين وعرب الداخل الإسرائيلي والمؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

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