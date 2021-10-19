أمير قطر يصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان القوات المسلحة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وكالة الأنباء القطرية، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر "القرار الأميري رقم (60) لسنة 2021، بتعيين سعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيسا لأركان القوات المسلحة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره".

​وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري. وقال الديوان الأميري القطري، إن "الأمر الأميري شمل تعيين 13 وزيرا في الحكومة القطرية"، مشيرا إلى أن الوزراء المعيين أدوا اليمين الدستوري أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح الديوان الملكي، أن "الأمير عين علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، ومحمد بن حمد بن قاسم وزيرا للتجارة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم، ومحمد بن عبد الله السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء".

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