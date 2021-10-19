فرنسا تحتضن الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي مع السودان 

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الاجتماعات التي جرت يومي 14 و15 من الشهر الجاري، أكدت باريس والخرطوم أهمية تبادل وجهات النظر بشأن العديد من الموضوعات والتعاون والتنسيق بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

© AP Photo / Thibault Camus

وترأس وفد السودان محمد عبد الله التوم مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية بمشاركة ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

في المقابل ترأس الجانب الفرنسي كريستوفر بيغو، مدير إدارة إفريقيا والمحيط الهندي، بمشاركة مسؤولين آخرين بينهم فريدريك كلافييه، المبعوث الخاص الفرنسي للقرن الإفريقي.

وبحثت اللقاءات التي جرت على هامش الحوار الاستراتيجي "تطورات الأوضاع في الإقليم ودول الجوار"، وأكدت على "ضرورة تبادل التنسيق لإيجاد حلول لمشاكل الإقليم.. وسبل التعاون بين السودان وفرنسا لترقية العلاقات وتحقيق السلام والأمن في القارة".

وفي مايو/آيار الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر باريس لدعم السودان شطب كامل الديون المستحقة لبلاده على البلد العربي الإفريقي والتي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، إضافة إلى تقديم قرض للخرطوم بـ 1.5 مليار دولار لمساندتها في تسديد الديون المتأخرة لصندوق النقد الدولي.