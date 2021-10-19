مناقشات بين صندوق النقد ولبنان لإنهاء الخسائر المالية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، هو من طلب المساعدة من الصندوق، وهو ما جعل المناقشات الفنية تبدأ في العمل، حسب وكالة رويترز.

وتابع أزعور، أن لبنان يحتاج إلى تحديث للأرقام حول الوضع في البلاد، حيث أن الأرقام الأخيرة التي حصل عليها لبنان، كانت من أغسطس 2020.

وأشار أزعور إلى أن سلطات لبنان، مهتمة بمعالجة الخسائر المالية، خصوصا أن الخسائر كانت بلغت 90 مليار دولار خطة التعافي الأخيرة.

ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادتي البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.

وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي وذلك يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.