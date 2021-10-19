رئيس الوزراء اليوناني: مصر يمكنها لعب دور محوري بشأن أمن الطاقة في أوروبا

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Artem Kreminsky

وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس في أثينا: "إن الطاقة ليست فقط أولوية استراتيجية لبلادنا، فمصر يمكنها القيام بدور محوري بخصوص أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا في ظل الاضطرابات التي يمر بها سوق الطاقة".

وأكد أن مصر واليونان وقبرص ستكون مراكز مهمة للطاقة في منطقة البحر المتوسط، متابعا: "نحن نسعى لتنويع مصادر الطاقة".

وتعقد الجولة التاسعة من القمة الثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا، بين مصر وقبرص واليونان.

وبدأت هذه القمة الثلاثية بجولتها الأولى عام 2014، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن القمة تعمل على تقييم ما تحقق من خلال جولاتها السابقة، كذلك تزيد التشاور السياسي بين الدول حول منطقة شرق المتوسط.

ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، لبحث التعاون بين مصر وقبرص واليونان. وأفادت الرئاسة القبرصية في بيان أن القادة الثلاثة سيصلون على رأس وفود لمناقشة مسار التعاون الثلاثي وسبل تعزيزه. كما ستتناول القمة قضايا الهجرة وتداعيات تغير المناخ والإجراءات المشتركة للتعامل مع فيروس كورونا.

وسيتطرق القادة الثلاثة إلى قضايا الطاقة بما فيها الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي، إضافة إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأبرمت الحكومتان المصرية والقبرصية، السبت الماضي، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين. وخلال مراسم التوقيع، قالت وزيرة الطاقة القبرصية: "بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر".

والأسبوع الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقا مشابها يتيح مد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.

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