متطوع عراقي شجاع ينزل داخل بئر بعمق 50 مترا لإنقاذ طفل... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - واستحال إنزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر ليتم لاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم تم ربط اقدامه وانزاله رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل وحمله بإحكام.

وتم بعدها رفع الاثنين من قبل فرق الدفاع المدني ليصلا إلى أعلى البئر بسلام مع الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل، الذي كانت حالته الصحية مستقرة.

ونقل الدفاع المدني مقطع فيديو أظهر عملية إخراج الطفل، وسط تشجيع من الحاضرين الذين شجعوا الصبي بالهتاف "أيها البطل"، قبل أن تبدو أعراض الدوار على الصبي الذي تم تزويده بالأكسجين على الفور.