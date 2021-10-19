شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد صادم.. قائد «هايلوكس» يتعمد صدم مركبة على الطريق عدة مرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعمد قائد مركبة من نوع “هايلوكس” صدم مركبة أخرى “سيدان”، وذلك بالرجوع للخلف وصدمها بقوة عدة مرات. ونشر حساب “داش كام السعودية”، مقطع فيديو يوثق الحادث من خلال كاميرا مثبتة بسيارة أخرى كانت قريبة من موقع الحادث. وأظهر الفيديو قائد الـ”الهايلوكس” وهو يتقدم للأمام ثم يرجع لصدم المركبة المتوقفة خلفه بشكل متكرر، مما أسفر عن تحطم واجهتها وتضررها بشكل كبير. وعبر متداولو المقطع عن صدمتهم بما شاهدوه، مطالبين بسرعة ضبط المعتدي وتوقيع أقصى العقوبات بحقه.

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