شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بجبال العثربان بأبها.. والدفاع المدني يتحرك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حاصرت فرق الدفاع المدني حريقا في جبال العثربان غربي بحيرة سد أبها.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تصاعد سحب الدخان في جبال العثربان، عقب اندلاع النيران.

ويظهر الفيديو أيضا سيارات الدفاع المدني، وهي تقوم بعملية الإطفاء، والتي يظهر من الفيديو أنها على وشك الانتهاء منها.