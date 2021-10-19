شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبل تعلن خدمة جديدة في تطبيقها للموسيقى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لعشاق الأغاني، أطلقت أبل خدمة اشتراك جديدة في تطبيقها للموسيقى Apple Music، وهي Apple Music Voice، والتي تتيح أكثر من 90 مليون أغنية.



وأطلقت أبل، أمس الإثنين في مؤتمر الخريف، خدمة Apple Music Voice مع عشرات الآلاف من قوائم التشغيل، والمئات من قوائم التشغيل المزاجية والأنشطة الجديدة، مع دمجها مع مساعد أبل الذكي Siri سيرى، وذلك لكل حالة مزاجية ونشاط مصمم للطلبات الصوتية السهلة.

ويمكن تشغيل خدمة Apple Music Voice مع جهاز الصوت الذكي HomePod mini ، وسماعات AirPods ، وكذلك هواتف آيفون أو أى جهاز آخر من أبل، بالإضافة إلى استخدامها مع CarPlay .

وتتوفر خدمة Apple Music Voice في وقت لاحق من فصل الخريف في 17 دولة ومنطقة ، بما في ذلك أستراليا والنمسا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا وتايوان ، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة Apple Music Voice مقابل ثلاث خطط متميزة: أولا الفردية مقابل 9.99 دولار أمريكي في الشهر، ثانيا للأسرة، والتي تتيح الوصول لستة أفراد من العائلة ، تكلف 14.99 دولار شهري. أما الأخيرة التي تستخدمها عبر Siri تكلف 4.99 دولار فقط شهريًا.

قد يبدو اشتراك الموسيقى الذي يركز على Siri جديدًا ، لكن Amazon Music عرضت خطة جهاز فردي بقيمة 3.99 دولار شهريًا لفترة من الوقت. تعلن أمازون عن الاستماع إلى موسيقى غير محدودة من كتالوجها البالغ 75 مليون أغنية من خلال جهاز Echo (أو Fire TV) واحد مقابل 4 دولارات شهريًا.

بنصف سعر الاشتراك القياسي الفردي في Apple Music ، قد يغري الأشخاص الذين لم يشتركوا من قبل للوصول إلى ملايين الأغاني. ولكن ، من الممكن أيضًا أن يتمكن الأفراد الذين يدفعون مقابل Apple Music الآن من التبديل إلى خطة Voice ودفع نصف المبلغ الذي كانوا عليه من قبل.

يمكن بدء الاشتراك في خطة Apple Music Voice الجديدة بالقول ، "Hey Siri ، ابدأ Apple Music Voice" عندما يتم إطلاقها في الخريف. تتوفر نسخة تجريبية مدتها سبعة أيام (بدون تجديد تلقائي) عند الإطلاق لمعرفة ما إذا كان هذا الخيار الذي يعمل بنظام Siri مناسبًا أم لا. يمكن الاشتراك في الخطة الصوتية على أي جهاز Apple يدعم Siri.

إذن ، ماذا عن تطبيق الموسيقى؟ لا يزال بإمكان المشتركين في خطة Apple Music Voice استخدام تطبيق الموسيقى، ولكن سيتم تحويله. ستختفي علامة التبويب "تصفح" على طول الجزء السفلي. سيتم تحديث علامة التبويب "استمع الآن" لإظهار الموسيقى التي تم الاستماع إليها مؤخرًا والاقتراحات الخاصة بإشراك Siri في تشغيل الموسيقى. على سبيل المثال، سيرى الأشخاص اقتراحات للاستماع إلى قوائم التشغيل والألبومات والفنانين ومحطات الراديو.

ستظل هناك علامة تبويب بحث في التطبيق للحصول على نوع من النافذة في اختيار الأغاني. يمكن استخدام التطبيق لبعض إدارة الخدمات ولكن لا يتم النقر بشكل عام لتنشيط الموسيقى.

الحصول على 90 مليون أغنية مقابل 60 دولارًا سنويًا هو أعظم ميزة فردية يمكنني التفكير فيها. تعد خطة Apple Music Voice هذه مثالية للمستمعين العاديين. يوفر طريقة بسيطة للوصول باستمرار إلى جميع الموسيقى دون الحاجة إلى البحث عن الإنترنت أو سرقتها.

وطالما أن Siri يمكنها الوفاء بجانبها من الصفقة وتوصيل الموسيقى التي يطلبونها للأشخاص ، فإن هذه الطبقة الموسيقية ستغير قواعد اللعبة. إذا سقطت Siri ولم تستطع فهم الأشخاص أو لم تعزف الأغاني المناسبة في كثير من الأحيان ، فمن الصعب أن ترى الناس يتجولون ، بغض النظر عن التكلفة الشهرية.

خطة Apple Music Voice هذه إيجابية لمستمعي الموسيقى والمستمعين المحتملين ، لكنها ستطلب الكثير من Siri لتنفيذها.