خبراء: بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت مؤسسة الرئة الألمانية من أن البدانة ترفع خطر إصابة الأطفال بالربو.



وأثبتت الدراسات الطبية وجود صلة مباشرة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بالربو لدى الأطفال.

وأوضحت المؤسسة أن مؤشر كتلة الجسم يكون مرتفعا إذا كان يزيد على 25، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ترتفع أيضا نسبة النسيج الدهني، والذي يُكثّف من عمليات الالتهاب داخل الجسم ويزيد من الحمل الواقع على الشعب الهوائية، وبالتالي يرتفع خطر الإصابة بالربو.

وللحيلولة دون حدوث ذلك، شددت المؤسسة على أهمية محاربة البدانة لدى الطفل من خلال تعديل نظامه الغذائي، أي الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة، مع ممارسة رياضات قوة التحمل باعتدال مثل المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.