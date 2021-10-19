هندية في عمر السبعين تضع مولودها الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

في حدث نادر، قالت عجوز هندية إنها أنجبت طفلها الأول في سن الـ70 عامًا، لتصبح من أكبر الأمهات سنًا في العالم.



وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جيفونبن راباري وزوجها مالداري، صاحب الـ75 عامًا، قاما بعرض طفلهما الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بفخر على الصحفيين، حيث قالوا إنه قد تم إنجابه عن طريق التلقيح الاصطناعي.

وأشارت رباري في حديثها إلى أنها لا تملك بطاقة إثبات هوية لإثبات عمرها، لكنها قالت إن سنها 70 عامًا، ما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات سنا في العالم، لكن يُعتقد أن امرأة هندية أخرى، تُدعى إراماتي مانجاياما ”، هي الأكبر بعد أن أنجبت توأمًا في سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 74 عامًا.

ويقول طبيب الزوجين ناريش بهانوشالي: ”إنها كانت واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق، عندما جاءت السيدة العجوز وزوجها إلينا لأول مرة، وأخبرتهما أنه لا يمكنهما إنجاب طفل في هذا السن المتقدم، لكنهما أصرا، وبالفعل أنجبت السيدة عن طريق التلقيح الاصطناعي”.