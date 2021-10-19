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خرجت ولم تعد... هاشتاغ "المفقودة نوف القطحاني" يتصدر تويتر السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وتصدر هاشتاغ (وسم)، "المفقودة نوف القطحاني" تويتر في ، وسط تداول صورتها ومعلومات عنها في محاولة لتسهيل عملية البحث.

وفُقدت نوف القحطاني منذ 24 ساعة في حي الموسى بالرياض، عندما خرجت لإلقاء القمامة في صناديق أمام منزلها مباشرة، بحسب رواية والدتها، على ما نقل موقع "عاجل" المحلي.

وقال مغردون على صلة بأهلها إن أجهزة الأمن اكتشفت أن الكاميرا المثبتة على باب منزلها والتي يمكن أن تكشف ما حل بها لم تكن تعمل.

وأبدى معلقون تعاطفهم مع ذوي نوف القحطاني، ودعوا إلى نشر صورها علَّ ذلك يكون سببا في الكشف عن مصيرها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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