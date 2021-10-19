أمير قطر يصدر قرارا أميريا بتعديل حكومي يطال عددا من الوزارات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الديوان الأميري القطري، إن "الأمر الأميري شمل تعيين 13 وزيرا في الحكومة القطرية"، مشيرا إلى أن الوزراء المعيين أدوا اليمين الدستوري أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح الديوان الملكي، أن "الأمير عين علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، ومحمد بن حمد بن قاسم وزيرا للتجارة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم، ومحمد بن عبد الله السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء".

وكان أمير قطر شهد، الأسبوع الماضي، حفل تخريج دفعة 2021 من طلاب جامعة قطر، والذي أقيم بمجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة.

وتخلل الحفل كلمة ألقاها رئيس جامعة قطر، الدكتور حسن راشد الدرهم، الذي أشاد بإجراء انتخابات أول مجلس شورى قطري، واعتبرها "استحقاقا دستوريا وهو ما يشكل بداية لحقبة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة لوطننا الغالي قطر". كما نوه الدرهم بجهود قطر وحكومتها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ونجاح جامعة قطر في مواصلة أداء رسالتها وأدوارها دون الإخلال بالإجراءات الوقائية .

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