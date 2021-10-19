صحيفة: مساع خليجية لإعادة إحياء تحالف 14 آذار في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "​الأخبار​" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ استقبل شخصية سياسية على صلة بالسفارة السعودية​ في لبنان، أبلغته أن الوقت قد حان لتجديد التحالف الذي قام في ​14 آذار​ 2005.

وبحسب المصادر "هذه الشخصية عكست مناخ اجتماعات عقدتها مع رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ وتطرقت إلى وجوب قيام جبهة إسلامية - مسيحية ضد ​حزب الله​".

وتابعت المصادر: "لكن جنبلاط، وفق المقربين منه، حذر ضيفه من خطورة هذا التقدير في الموقف وأن الأمور لا تسير على هذا النحو، مجدداً أنه منشغل هذه الأيام بمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية والمعيشية على الدروز، ويسعى إلى منع وقوع فتنة بين الدروز أيضاً. وهو ليس في صدد الدخول في أي محور يقود إلى مشكلة كبيرة في البلاد".