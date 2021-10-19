لا مؤشرات لهدوء بركان "لا بالما" قريباً.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لا توجد لحدّ الآن مؤشرات تدل على أن بركان جزيرة لابالما الإسبانية سيهدأ بعد نحو أربعة أسابيع من ثورانه.



فقد تسبب البركان، الذي ثار على إحدى جزر الكناري الواقعة شمال غربي القارة الأفريقية في تدمير ما يزيد على 1800 مبنى.

وحالت عمليات الإجلاء السريعة، التي قامت بها السلطات الإسبانية، دون وقوع ضحايا على الجزيرة التي يقطنها نحو 85 ألف شخص.

وصرح أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، الأحد بأن العلماء الذين يراقبون الانفجار البركاني منذ الـ 19 من سبتمبر لا يرون أي إشارة على أن ثورانه في سبيله إلى الهدوء، إذ لا تزال أمواج من الحمم البركانية تتدفق ببطء نحو البحر.

ويصدر البركان ضجيجاً مستمراً منذ ثورانه مع حدوث العشرات من الهزات الأرضية الخفيفة في أغلب الأيام، وقد غطى الرماد البركاني مساحة كبيرة من الأرض، وترتفع سحب الدخان لعدة كيلومترات.

وألغت خطوط الطيران رحلاتها إلى الجزر، وشمل ذلك 56 رحلة خلال يومي السبت والأحد، بسبب كثافة سحب الرماد البركاني، بحسب "يورونيوز".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة أن الصخور المنصهرة غطت 754 هكتارا من الأرض، معظمها في مناطق ريفية وأراض زراعية.