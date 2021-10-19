شركة فيسبوك تطور عالم ميتافيرس الرقمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم «فيسبوك» توظيف 10 آلاف شخص من دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة لتطوير عالم «ميتافيرس» الرقمي الموازي الذي يطمح إلى تحقيقه مؤسس الشبكة الأمريكية ورئيسها مارك زاكربرغ.



واعتبر نك كليغ والإسباني خافيير أوليفان البريطاني، المسؤولان الكبيران في المجموعة، أن هذا الاستثمار بمثابة منح الثقة لقوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية وإمكانات المواهب التقنية الأوروبية.

ويشكل «ميتافيرس»، وهي كلمة تجمع كلمتي «ميتا» و«يونيفرس» بالإنجليزية، أي «الكون الفوقي» بديلاً رقمياً للعالم المادي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت ويتيح زيادة التفاعلات البشرية عبر الإنترنت من خلال تحريرها من القيود المادية بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز.