عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرج من الأعماق لأول مرة.. كائن بحري يثير الرعب في مصر

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365

أثار حيوان غريب يشبه "قنديل للبحر" في مدينة الغردقة المصرية، الإثنين، ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر غوّاصون ألمان صورا لكائن بحري غريب، الأحد، قالوا إنهم عثروا عليه بالمدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وعلّق الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار المصري على الصور، قائلا إنه لا يستطيع الجزم بنوع الكائن الغريب، متوقعا أن يكون من الكائنات البحرية اللافقارية حيث يشبه ذراعه أذرع قنديل البحر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية المصرية: "ممكن يكون ذراع من أذرع قنديل البحر بعد تعرضه لهجوم من الكائنات البحرية".

في السياق، قال الدكتور محمود عبد الراضي، مدير معهد علوم البحار في الغردقة، إنه لأول مرة يُرصد هذا الكائن، ولم يتوصلوا لنوعه بعد، مضيفا: "قد يكون خرج من الأعماق لقرب السطح نتيجة خلل جيني أو خلل في تركيبه، حيث فقد قدرته على الاتزان وترك بيئته الطبيعية".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية محلية، أن دراسة كائنات الأعماق دراسة مكلفة للغاية وتحتاج لأجهزة عالية الحساسية وغير متاحة إلا في بعض الأماكن المحدودة.