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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكبر صوت HomePod Mini جديد من أبل.. 3 ألوان مختلفة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365

خلال مؤتمرها الذي جاء تحت شعار "Unleashed"، كشفت شركة أبل الأمريكية عن 3 ألوان جديدة لمكبر الصوت الذكي HomePod mini.



وقالت أبل إن جهاز مكبر الصوت الذكي HomePod mini، سوف تأتي بثلاثة ألوان جديدة هي الأصفر والأزرق والبرتقالي، مؤكدة على أنها ستستمر في تقديم خيارات اللون الأبيض والرمادي الفلكي.

وأعلنت شركة أبل عن عدم وجود تغيير في السعر حيث تأتي السماعة بنحو 99 دولارا.

ويأتي الجهاز بجودة صوت عالية، ويتميز بالبتصميم الخارجي القماشي.

يأتي الجهاز بطول 3.3 بوصة فقط، يوفر HomePod mini تجربة استماع رائعة للموسيقى وذكاء سيري وقدرات المنزل الذكي مع الخصوصية والأمان المدمجين.

ويجعل التكامل السلس عبر منتجات وخدمات الشركة من HomePod mini مكبرات الصوت الذكية المثالية لأي شخص يستعمل نظام آبل البيئي.

وقال بوب بورشرز، نائب رئيس الشركة لتسويق المنتجات العالمية: يبدو صوت HomePod mini رائعًا، ومع إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية في قائمة آبل ميوزك العالمية والتكامل العميق مع أجهزة الشركة، فإنه مكبر الصوت الذكي الذي لا بد من توفره لمستخدمي آيفون.

وأضاف: بفضل الألوان الجديدة النابضة بالحياة، يتناسب HomePod mini مع المزيد من الأماكن ويوفر صوتًا رائعًا وقوة سيري وأدوات تحكم منزلية ذكية بسيطة وآمنة. وكل ذلك مع حماية خصوصيتك.

ويستخدم HomePod mini الصوت الحسابي لتوفير تجربة صوتية غنية ومفصلة وتقديم أعلى أداء. وللحصول على صوت عال من مثل هذا التصميم المضغوط، تعمل شريحة Apple S5 على تشغيل برنامج متقدم لتحليل الخصائص الفريدة للموسيقى.

كما أنه يطبق نماذج ضبط معقدة لتحسين جهارة الصوت، وضبط النطاق الديناميكي، والتحكم في حركة المكبر والمشعات السلبية، كل ذلك في الوقت الفعلي.

ويتيح محرك HomePod mini الكامل النطاق ومغناطيس نيوديميوم ومشعات إلغاء القوة إنتاج صوت جهير عميق وترددات عالية واضحة.

ويوجه الدليل الموجي الصوتي المصمم من قبل آبل بث الصوت من أسفل مكبر الصوت للحصول على تجربة صوتية غامرة بزاوية 360 درجة، وذلك وفقا لـ"aitnews".

ويحافظ هذا التصميم على وضوح الصوت ويجعل من السهل وضع HomePod mini في أي مكان في الغرفة والاستمتاع بالصوت من كل زاوية.

وعند وضعها في غرف متعددة، تتيح مكبرات الصوت المصغرة من HomePod للمستخدمين تشغيل نفس الموسيقى في جميع أنحاء المنزل. وكل ذلك بمزامنة مثالية أو أغنية مختلفة في كل غرفة.

ويؤدي وضع اثنين من مكبرات الصوت المصغرة من HomePod في نفس الغرفة إلى إنشاء زوج استريو لتجربة غامرة أكثر عند الاستماع إلى الموسيقى.

وتستمع مصفوفة من ثلاث ميكروفونات إلى Hey Siri، ويساعد الميكروفون الرابع المواجه للداخل على إلغاء الصوت الصادر من السماعة لتحسين قدرة سيري على سماع الطلبات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى.

وتم تصميم HomePod mini للعمل مع Apple Music و Apple Podcasts وآلاف المحطات الإذاعية وخدمات الموسيقى الشهيرة.

وعند الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست أو إجراء مكالمة هاتفية. يمكن للمستخدمين تبديل الصوت بسلاسة دون فقدان أي إيقاع عن طريق تقريب آيفون من HomePod mini.

وإذا لم يتم تشغيل أي شيء عبر HomePod mini. فإنه تظهر اقتراحات الاستماع المخصصة تلقائيًا عبر آيفون عندما يكون بالقرب من مكبر الصوت. وتتوفر عناصر تحكم فورية دون الحاجة إلى فتح قفل آيفون.