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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواصفات وأسعار سماعة أبل AirPods 3.. نقلة تاريخية

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365

يأتي الجيل الثالث من سماعة أبل AirPods 3 الذي كشفت عنه الشركة الأمريكية اليوم الإثنين بمواصفات عالية وأسعار تنافسية



مواصفات سماعة إيربودز 3

تحتفظ سماعة إيربودز 3من الجيل الثالث ببلاستيك صلب مع مقاس واحد يناسب أكثر الأذن، مع تصميم جديد يمزج بين جوانب AirPods وAirPods Pro السابقة.

ويمكن أن يلاحظ في الجيل الثالث من سماعة إيربودز 3 تغير الشكل بشكل كبير لأول مرة منذ عام 2016، إذ تتمتع سماعات الأذن الجديدة بسيقان أقصر بكثير من ذي قبل.

وتتميز سماعة أبل سماعة إيربودز 3 بكونها مقاومة الآن للماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.

ومن أبرز ما يميز سماعة إيربودز 3، أنه تم تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستماع المتواصل وما يصل إلى 4 ساعات من وقت التحدث. وتوفر 5 دقائق من الشحن نحو ساعة من عمر البطارية.

ومع الحافظة، تحصل سماعة إيربودز 3 على إجمالي 30 ساعة من وقت الاستماع. وتتميز بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية. وأصبحت AirPods الآن أيضًا جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.

مميزات سماعة Airpods 3

تحتوي سماعة Airpods 3 الجديدة من الجيل الثالث على برنامج تشغيل مخصص معاد تصميمه ومعادل تكيفي Adaptive EQ يعمل تلقائيًا على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتي المصمم من قبل الشركة.

ويضبط الميكروفون المواجه للداخل للصوت، ومن ثم Adaptive EQ، المدعوم من الصوت الحسابي، الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة.

وتركز الشركة بشكل كبير على الصوت المكاني وتمزج موسيقى Dolby Atmos مع سماعة Airpods 3 الجديدة. وتدعم نفس إمكانيات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro و AirPods Max.

وتم إصدار AirPods الأصلية في عام 2016 وتبعها الجيل الثاني الذي أضاف الشحن اللاسلكي وتحسينات أخرى متواضعة. ووصلت AirPods Pro في عام 2019 بملاءمة تقليدية داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون.

موعد طرح سماعة إيربودز 3 الجديدة

كشفت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها اليوم الإثنين عن موعد طرح سماعة إيربودز 3 الجديدة.

وقالت الشركة العملاقة إن سماعة إيربودز 3 الجديدة تتوفر للطلب المسبق الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول ويطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر.

وتعد السماعة الجديدة أحدث جيل من سماعات الأذن اللاسلكية لدى الشركة التي تحظى بشعبية كبيرة وتتميز بالصوت المكاني.

سعر سماعة أبل إيربودز 3

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن سعر سماعة أبل إيربودز 3 والتي كشفت عنها في مؤتمرها الافتراضي.

وقالت أبل إن سعر سماعة أبل إيربودز 3 سيبلغ نحو 179 دولارا، ما يعادل 2800 جنيه مصري.