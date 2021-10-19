- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تطلق «ماك» الجديد رسمياً.. بطارية أفضل وشحن سريع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة أبل، مساء اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن الإصدار الجديد من الماك بمقاسين 14 و 16 إنش.
وأوضح الخبير التقني، عبدالله السبع، عبر حسابه في “تويتر”، أن الإصدار الجديد سيأتي بمنافذ مختلفة منها HDMI وأيضا منفذ الشاحن القديم تم إعادته.
وأضاف أن البطارية تحسنت وأصبح الجهاز يدعم الشحن السريع، ويمكن تشحن الجهاز من صفر إلى 50٪ في نصف ساعة.
وتابع عبدالله السبع: “أيضا عمر البطارية صار أفضل من السابق ويصل إلى 17 ساعة في 14 إنش و 21 ساعة في 16 إنش”.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبل» تطلق «ماك» الجديد رسمياً.. بطارية أفضل وشحن سريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.