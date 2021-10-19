شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تطلق «ماك» الجديد رسمياً.. بطارية أفضل وشحن سريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أبل، مساء اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن الإصدار الجديد من الماك بمقاسين 14 و 16 إنش.

وأوضح الخبير التقني، عبدالله السبع، عبر حسابه في “تويتر”، أن الإصدار الجديد سيأتي بمنافذ مختلفة منها HDMI وأيضا منفذ الشاحن القديم تم إعادته.

وأضاف أن البطارية تحسنت وأصبح الجهاز يدعم الشحن السريع، ويمكن تشحن الجهاز من صفر إلى 50٪ في نصف ساعة.

وتابع عبدالله السبع: “أيضا عمر البطارية صار أفضل من السابق ويصل إلى 17 ساعة في 14 إنش و 21 ساعة في 16 إنش”.