شكرا لقرائتكم خبر عن كمين محكم يطيح بوافدين حولوا مستودعاً لإنتاج معقمات مغشوشة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت أمانة الرياض من ضبط وافدين، حولوا مصنعا بهدف إنتاج معقمات مغشوشة. ونشرت الأمانة مقطع فيديو يوثق الواقعة، وعلقت عليه بالقول :” ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيفة تقود مراقبينا للإطاحة بوافدين حولوا مستودعًا جنوب الرياض إلى مصنع لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة.. والجزاء الرادع ينتظر المخالفين”. ويظهر الفيديو استخدام الوافدين، لمواد كيميائية مجهولة المصدر، إضافة إلى أدوات بدائية، وعلامات جودة مزورة.

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