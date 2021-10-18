شكرا لقرائتكم خبر عن لأمان حسابك.. «البنوك» تُنبه لـ 3 خطوات لتأمين معاملاتك المالية عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، 3 خطوات من شأنها تأمين حسابات العملاء ومعاملاتهم البنكية.
وأوضحت اللجنة في حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن تأمين المعاملات البنكية عبر الإنترنت، يقتضي تجنب استخدام تسجيل الدخول التلقائي، واستخدام ميزة المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، والاشتراك في خدمة التنبيهات النصية للبنك.
وتهدف هذه الخطوات إلى حماية تعاملات العملاء البنكية عبر شبكة الإنترنت، فيما لا يدع مجالًا لاقتحامها من قبل دخلاء أو هاكر.
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