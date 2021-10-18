الحكومة اليمنية تطلب ضغطا صينيا على "أنصار الله" للدفع بجهود السلام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إنه "يثق في استمرار الدور الصيني الفاعل على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، بممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران، للاستجابة لجهود الحل السياسي وتطبيق المرجعيات الثلاث [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة]".

وأشاد بـ "الدعم الصيني المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على بذل كل الجهود من أجل إحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني".

وأكد عبد الملك "حرص الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية على التعاطي الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية الرامية إلى إحلال السلام، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني جراء الحرب".

وأشار إلى "بذل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن جهوداً لتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات ومنع الانهيار الاقتصادي"، مؤكداً أن ذلك "يتطلب إسناداً إقليمياً ودولياً".

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن "ترحيب بلاده بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم جهودها لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض [الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019]".

وأكد "الحرص على تمتين وتقوية علاقات الشراكة مع اليمن ودعم جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة [يقصد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً]".