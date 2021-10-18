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الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني أساء لولاة أمر المملكة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "المواطن" عن بيان لشرطة منطقة الرياض، أن المقيم في العقد الرابع من عمره ويحمل الجنسية الفلسطينية.

© AP Photo / Hassan Ammar

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات".

وأضاف أن المقيم قام "بنشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية".

وأشار إلى أنه "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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