تقرير: البنك الدولي تقاعس عن حماية موظفتين تحرش بهما مدير "نافذ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن البنك الدولي تجاهل مزاعم تفيد بتعرض موظفتين في البنك للتحرش الجنسي من قبل مسؤول كبير سابق في البنك، وهو الآن مرشح لانتخابات الرئاسة في كوستاريكا.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن ”البنك الدولي فشل في حماية موظفتين قدمتا شكاوى حول تعرضهما للتحرش الجنسي، من قبل مسؤول مخضرم بارز، دخل سباق الانتخابات الرئاسية حاليا في كوستاريكا“، وفقا للوثائق المسربة من محكمة العمال الداخلية التابعة للبنك.

وأضافت أن ”المحكمة العمالية الداخلية في البنك الدولي وجدت أن الإدارة العليا للبنك تحت رئاسة ديفيد مالباس واثنين من سابقيه، لم تفرض العقوبة الملائمة على رودريغو شافيز، حيث قاموا بتحويله إلى منصب أدنى، لكن لم يتم فصله، رغم الأدلة الموثقة التي أشارت إلى تورطه بالتحرش، واستمرت هذه المضايقات 4 سنوات على الأقل، وتعرضت لها 6 نساء، وفقا لما أكدته وثائق القضية“.