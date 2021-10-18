ابتكار هولندي في "إكسبو دبي" يسعى للتحكم بالتغير المناخي في الصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يكشف الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، يوميا، عن تصاميم وابتكارات غير مسبوقة، لما تتميز به من اختراقات علمية هائلة، ومن هذه الاختراعات مزرعة مخروطية تتمثل مهمتها في كيفية التحكم بالتغير المناخي و“جعل سماء الصحراء ماطرة“ يوما ما، وفقا لموقع stirworld.



المزرعة المخروطية

يعرض الجناح الهولندي في إكسبو دبي مزرعة مخروطية بطول 18 مترا، وتتمثل فكرتها في آلية التحكم بالطقس والتغير المناخي، وكذلك التخطيط لسماء ماطرة في الصحراء، وذلك ضمن فكرة واعدة لا تزال قيد التجربة.

وصممت شركة V8 Architects الهولندية للهندسة والتخطيط، المزرعة المخروطية هذه، من أنابيب فولاذية وأنسجة دقيقة تنمو داخلها نباتات صغيرة، فيما تضم المزرعة مناور بألواح شمسية عضوية.

وتنشئ هذه المزرعة، ذاتيا، المياه والطاقة مع نظام غذائي مميز، عبر إنشاء الماء من هواء الصحراء لري النبات، والذي يسير في نظام بيئي مغلق يحول المادة من غاز إلى سائل، ثم يتدفق هذا الماء داخل المخروط.